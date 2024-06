Es baralla amb la seva parella i escup un policia sota els efectes de la droga al Roc del Quer

Andorra la VellaUna patrulla de la policia es va desplaçar al Roc del Quer davant de l'avís que una parella s'estava agredint dins d'un vehicle a la carretera de Montaup. Els agents van haver de buscar a la dona i l'home per la zona fins que els van localitzar. Tots dos tenien lesions a la cara i es trobaven sota la influència de l'alcohol i algun estupefaent. Quan els agents van identificar a la parella van veure que existia una ordre d'allunyament prèvia de la dona envers la seva parella o exparella.

Durant la intervenció policial la dona insistia a accedir on es trobava l'home i ho intentava, sent aturada pels agents. La policia la van detenir per l'incompliment de l'allunyament. La dona estava tranquil·la mentre se l'arrestava, però de cop, segons l'aute, es va apropar a un dels agents i li va dir "policies de mierda, sou uns xulos" (literal). I, seguidament, el va escopir.

Quan va ser traslladada al despatx central de policia, la dona va oposar una forta resistència a ser escorcollada. Va llençar-se a terra i va intentar donar puntades de peu a un dels policies, tot i que no va reeixir en el seu objectiu.

La dona va ser alliberada del càrrec de la contravenció penal de resistència i desobediència lleu a l’autoritat perquè quan es va portar el cas a la Justícia ja havien passat sis mesos i, per tant, la contravenció havia prescrit. Va ser condemnada per injúries a l'autoritat amb dos mesos d'arrest nocturn condicional.