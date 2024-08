El 'boom' de les furgonetes càmper

Andorra la VellaFer quilòmetres amb un vehicle i pernoctar-hi a dins per poder visitar algun indret està essent un dels grans reclams turístics dels últims anys. Darrerament, les furgonetes càmper han experimentat un auge considerable. I és que per algunes persones és una pràctica molt còmoda perquè permet freqüentar llocs sense dependre d'un establiment on dormir o menjar. Andorra és un país força idíl·lic en aquest sentit, especialment per les seves característiques geogràfiques i perquè cada vegada els comuns habiliten més espais perquè aquest tipus de vehicles puguin cobrir les seves necessitats.

"Nosaltres hem viscut aquest auge en els últims anys, certament ha existit. I continua creixent actualment, encara que en menys mesura que, per exemple, durant la pandèmia", han explicat fonts de la botiga especialitzada en la venda d'accessoris per furgonetes, Andorra Campers. Aquesta manera de viatjar ja estava força estesa en els països del nord d'Europa des de fa uns quants anys, en part per les àrees de servei que ja disposaven. "Al sud d'Europa pràcticament no hi havia matriculacions d'aquest tipus de vehicles. Els últims 10 o 15 anys només hem fet que posar-nos en línia amb la resta de països europeus, on les matriculacions de vehicles habitatge per habitant ja eren molt elevades des de fa molts anys", comenten des de la botiga. De totes maneres, va ser amb l'esclat de la Covid-19 que marxar amb furgoneta a visitar altres indrets es va posar molt de moda. "La pandèmia va fer que encara augmentés més la matriculació de vehicles habitatge, ja que aquest tipus de viatges donaven més seguretat als seus usuaris", detallen des d'Andorra Campers.

Tot i que aquesta empresa té la seu a Sant Julià de Lòria, la majoria dels seus clients són de fora del país. "Ens fa molta il·lusió quan un client ens explica que han vingut expressament a Andorra a comprar-nos un producte i que aprofiten per quedar-se diversos dies per aquí, ens ho comenten molt sovint", afirmen des de l'establiment comercial.

A Andorra cada vegada es veu més aquest tipus de turisme. Un factor que hi contribueix és que la majoria de les parròquies disposen d'algun aparcament amb serveis incorporats, com ara electricitat o canvi d'aigües residuals. "Hi ha càmpings ben comunicats a diverses parròquies, cosa que fa que els turistes puguin planificar la seva estada deixant l'autocaravana a un lloc. I finalment també tenim espais que es van habilitant a cada parròquia per fer estades curtes amb serveis i garanties", expliquen des d'Andorra Campers.

A la Massana hi ha l'aparcament Borda de Torres; Encamp disposa de fins a tres espais, com són el dels Cortals, el de les Feixes del Funicamp o el Bullidor al Pas de la Casa. A Sant Julià de Lòria tenen el de Freixes de Rabató; a Escaldes-Engordany, el de Veedors; i a Ordino, el de Prat de Vilella. Precisament en aquesta parròquia ordinenca disposen també d'un estacionament només per a residents perquè hi puguin deixar aquests tipus de vehicles mentre no els fan servir. Aquest és l'estacionament Prat de Call per autocaravanes amb contracte mensual, ocupat per divuit vehicles actualment i amb una llista d'espera de 40 persones.

Tot i que la majoria dels comuns no disposa del registre de pernoctacions que es produeixen en aquests aparcaments, la setmana prèvia a la festa major d'Escaldes, per exemple, en el de Veedors hi havia estacionats un total de deu vehicles de catorze places que disposa l'espai. Així doncs, el 70% de l'emplaçament estava ocupat.

Un altre factor que atreu aquest perfil de turisme és per la seguretat que hi ha el país, cosa que els permet "que puguin venir molt tranquils", indiquen des de la botiga especialitzada. Malgrat que pot semblar que els turistes que viatgen amb furgonetes càmper o autocaravanes no deixen diners en el país, des de la companyia Andorra Campers asseguren que no és del tot així. "Quan un turista arriba amb un vehicle habitatge al nostre país, cal tenir en compte que posarà benzina i farà diversos àpats a restaurants del país. És cert que poden cuinar en els seus vehicles, però la nostra experiència ens diu que molts opten per fer alguns àpats a restaurants cada dia", indiquen des de l'empresa, que agreguen: "Cal tenir en compte que la majoria dels turistes que viatgen amb aquests vehicles són persones de poder adquisitiu mig-alt, ja que tenir autocaravana o furgoneta càmper actualment es pot considerar gairebé un luxe només pel preu que té".