El Brunch Electronik Andorra torna a L’Abarset aquest desembre

Andorra la VellaEl pròxim divendres 6 de desembre, L’Abarset serà l’escenari de l’afterparty oficial del Brunch Electronik Andorra #1, un esdeveniment exclusiu que tancarà la jornada musical amb una proposta electrònica en un dels espais més emblemàtics d’après-ski dels Pirineus. Amb un horari de 22 h a 2 h, aquesta cita comptarà amb actuacions destacades en dues sales diferenciades. A la Main Room hi actuaran Pole Position i Edu_Art, mentre que a la Green Room seran Noe Osses i Eric Vëlycë els encarregats de posar ritme a la nit.

L’organització ha detallat que l’accés estarà restringit per l’aforament limitat, fet que obliga els interessats a adquirir l’entrada amb antelació i validar-la prèviament. Els assistents podran fer-ho a la zona de recollida de tokens durant el Brunch Electronik principal o, a partir de les 22 h, a l’entrada del restaurant de L’Abarset. És important destacar que aquesta entrada no dona accés al festival principal, sinó únicament a l’afterparty.

Amb aquest esdeveniment, L’Abarset es consolida com un punt clau per a esdeveniments musicals a Andorra, oferint una oportunitat per als amants de la música electrònica de continuar la festa en un ambient íntim i exclusiu. L’organització confia que la proposta reforçarà la seva aposta per esdeveniments d’alt nivell al país.