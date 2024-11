Cabines de fotografia a l'edifici administratiu del Govern

Andorra la VellaLes cabines de fotografia que es trobaven instal·lades a l'edifici administratiu del Govern, concretament a la planta baixa on hi ha tràmits, han estat substituïdes per nous aparells que oferiran més prestacions i una major eficàcia.

Aquest dimarts al matí els operaris enllestien la seva instal·lació. Aquests dos aparells substitueixen els antics que fins ara servien per fer les fotografies corresponents a documents personals.

Tal com ha explicat el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, la intenció és que les màquines de què també disposen els comuns es vagin substituint a mesura que vagin quedant en desús, ja que el contracte a què s'ha arribat amb l'empresa que subministra aquests aparells permet que es vagin fent les instal·lacions una a una.