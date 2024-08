Cadena diu que l'acord d'associació és garantia que Andorra mantindrà un sector bancari propi

Prada de Conflent"Que l'acord d'associació reforci, com s'apunta en l'estudi d'impacte elaborat per Andorra Recerca i Innovació, el sector financer és una bona notícia per al país. Perquè disposar d'un sector financer propi és un element de sobirania cabdal. Com també és clau per a la independència econòmica del país tenir un teixit productiu diversificat, que no depengui en excés de pocs sectors".

Així ho opina el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, que ha defensat també que l'acord d'associació "ha de ser per a Andorra la porta cap al món globalitzat, la manera d'accedir als mercats globals d'una manera ordenada". Ha advertit, però, que si bé aquest acord ha de ser "una palanca molt important, molt transversal" per si sola "no canviarà la realitat ni portarà la tan anhelada diversificació de l'economia". Per aquest motiu defensa que si l'acord acaba prosperant s'hauran de "saber trobar projectes que encaixin en aquesta lògica de fomentar la interdependència i créixer gràcies a la cooperació amb els veïns" i ha apel·lat a l'àrea econòmica especial Andorra-Pirineus "que fa una dècada van presentar Antoni Pol i Joan Ganyet i que des del primer moment va comptar amb el suport de la Confederació Empresarial".

Cadena fa aquestes manifestacions en el marc d'una ponència no presencial en la Diada d'Andorra a la Universitat Catalana d'Estiu que se celebra aquest dissabte a Prada de Conflent i en la que també defensa que l'acord hauria de servir per "diversificar l'economia amb sectors de major valor afegit, menys intensius en mà d'obra i menys consumidors de recursos naturals", però ha esmentat que perquè això sigui possible cal que hi hagi altres accions.

El president de la CEA remarca que l'assumpció del cabal comunitari suposarà evidentment "un repte important per al país, tant per a l'administració pública com per a l'empresa privada, però a la vegada fixa un full de ruta que permet planificar i dona equivalència normativa al marc nacional andorrà, de tal manera que treballar -en el sentit més ampli de la paraula- des d'Andorra cap a la resta d'Europa i el món resultarà significativament més senzill".

I és que el president de la patronal defensa que "la pertinença al mercat interior" servirà perquè les empreses del país comptin amb "una mena de segell amb el qual s'obriran portes que avui estan tancades i costa d'obrir i explicar el que som i el que es pot fer a Andorra". I defensa que "sense aquest segell, la diversificació del nostre model econòmic és extremadament difícil".