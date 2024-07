Caldea reobre la llacuna central després de les reformes

Escaldes-engordany“És un dia molt feliç perquè inaugurem aquesta renovació que hem fet de la gran llacuna, un espai supericònic del centre”. Així ha valorat el director general de Caldea, Miguel Pedregal, la reobertura d’un dels espais més emblemàtics del centre d’oci termal. Unes 700 persones gaudiran durant aquest dissabte de les modificacions realitzades que van des de nous jocs d’aigua, una ambientació més vegetal, fins a un nou escenari que, gràcies a la il·luminació, es transforma en un cel estrellat. “Hem esgotat totes les entrades del que era l’antic termolúdic que ara és l’entrada clàssic. Molt satisfets” ha declarat.

Aquesta obertura és tan sols la primera fase de renovació de tot el procés pendent al centre termolúdic. Segons ha mencionat Pedregal, tenen “un ‘business plan’, que comprèn un pla d’inversió per a tres anys (2024, 2025 i 2026)”. De fet, a partir de la tardor s’iniciarà amb la reforma de la façana de la torre, projecte que precedirà a les obres interiors per al futur hotel. “Això acabarà en un any i mig, més o menys, i aquesta primavera farem l’espai exterior i la primera planta de spa també” ha revelat.

Pel que fa a les expectatives de la temporada, la direcció preveu bona afluència de gent, encara que no es podrà comparar amb el mes de juliol per la reducció de l’oferta. “De cara a l’agost esperem tenir una freqüentació molt important, tenim l’objectiu d’arribar als 3 milions de facturacions” ha confirmat.