Caldrà identificar-se quan es comprin més de cinc cartons de tabac

Andorra la VellaLa ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat algunes de les mesures que s’estan posant en marxa per lluitar contra el contraban. El canvi és important és la futura entrada en vigor de l’obligació d’identificar-se a aquell que compra més de cinc cartons de tabac. Per tant, no es podrà pagar en efectiu a menys que s’entregui una identificació.

Actualment, l’obligació d’identificar-se comença als deu cartons. El conseller d’Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, ha indicat que s’ha de posar fre a la pràctica dels contrabandistes d’anar de benzinera en benzinera des de Canillo al Pas de la Casa demanant deu cartons a cada estació de servei. Monteagudo ha proposat que a partir de certs cartons la compra s’ha d’identificar i immediatament ha de ser reflectida en una plataforma perquè no es pugui anar de comerç en comerç o benzinera en benzinera.

Ester Molné ha manifestat que per les característiques de l’actual contraban es basen a anar comprant alguns cartons que són portats a la part francesa de la muntanya. Tornen a baixar al Pas i repeteixen l’operació fins a obtenir la quantitat desitjada. Rebaixar a la meitat el nombre de cartons que es poden comprar sense identificar ajudaria a complicar aquesta pràctica.

A petició d’Andorra, França està creant un quarter de gendarmes a l’Ospitalet que comptarà amb sis o set agents. Aquest destacament estarà encarregat fonamentalment de lluitar contra el tràfic il·legal de cigarrets provinents d’Andorra. Estava previst que la unitat fos operativa aquest mes, però les obres a l’edifici que l’ha d’acollir ho ha retardat fins el gener.