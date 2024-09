"Que els camins que ens han portat a Meritxell siguin també els camins d'entesa"

Andorra la VellaAquest dia de Meritxell, el síndic general d'Andorra, Carles Ensenyat, va destacar la urgència de prendre mesures efectives per afrontar la crisi de l'habitatge. “Les persones que no poden accedir a un habitatge a preu assequible, que han vist com la inflació ha afectat de forma notable el seu poder adquisitiu, que estan preocupades pel futur de la seva pensió o que tenen problemes per fer rendible un petit negoci, no necessiten grans teoritzacions, sinó accions concretes i resultats tangibles”, va declarar amb contundència Ensenyat.

Ensenyat va subratllar la importància de posar el focus en les necessitats més immediates de la ciutadania i va reclamar als polítics que adoptin un enfocament “pragmàtic” per assolir un desenvolupament econòmic “inclusiu i sostenible”. Segons ell, les institucions sovint queden enrere en comparació amb la societat, que camina “un pas per davant”.

El discurs, pronunciat al santuari de Meritxell, va servir també per repassar les fites assolides durant l’últim any i destacar els reptes encara pendents, especialment en l’àmbit de l’habitatge, un tema que continuarà ocupant un lloc central en l’agenda legislativa de la tardor. En aquest sentit, va fer una crida a accelerar les decisions, afirmant que “en les qüestions de la societat no podem sacrificar les necessitats del moment per plantejaments a llarg termini que mai no acaben d’arribar”.