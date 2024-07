Campanya policial a Catalunya per recaptar sancions pendents de vehicles andorrans

Andorra la VellaEl Servei Català de Trànsit (SCT) té, entre fixos i de tram, gairebé 250 radars repartits per les carreteres de tot Catalunya. Els Mossos d’Esquadra, per la seva banda, compten amb un nombre indeterminat d’aquests artefactes mòbils, tots connectats al sistema informàtic de l’SCT.

Andorra no forma part –ja que no és membre de la UE– del sistema Eucaris, una iniciativa europea que es tradueix en l’intercanvi de dades sobre matriculació de vehicles, permisos de conduir i dades personals. Això significa que quan un d’aquests radars caça un cotxe amb matrícula andorrana a Catalunya, la infracció queda impune.

Els radars fixos de l’SCT haurien caçat 41.241 vehicles amb matrícula andorrana conduint amb excés de velocitat durant l'any passat. Del total de sancions només se n’haurien cobrat el 2%, és a dir, 861. Les 40.000 multes no cobrades signifiquen 100 sancions de fotografia de radar a vehicles del Principat.

Es calcula que la xifra pendent de cobrament del 2023 és d'uns quatre milions d'euros. Aquestes multes però ja no es podran cobrar mai perquè al cap de sis mesos prescriuen.

Algú va decidir que el 2024, segons fonts properes a la policia andorrana, la història no es repetiria. Els Mossos han establert controls cíclics a l'entrada o sortida a la rotonda a tocar de la frontera. Les fonts indiquen que es tracta d'una operació 'xarxa' per posar el màxim de controls en els trajectes habituals dels andorrans perquè s'escapin els mínims possibles.

L'ofensiva s'ha desfermat a l'estiu amb controls específics només per controlar multes pendents. I apujant molt la pressió perquè ja no només estan situats al costat de la frontera. Significa que la policia catalana, com ahir va fer a Tàrrega, situa controls on no s'atura cap conductor amb matrícula espanyola. Només andorrana, aprofitant el trànsit de vehicles andorrans que fan el trajecte entre el Principat i la costa tarragonina per passar les vacances.

A les xarxes hi ha moltes crítiques de conductors del Principat que no entenen com es poden dedicar tants recursos amb afany recaptatori i no de seguretat i la 'discriminació' d'aturar només a conductors d'una sola nacionalitat en la matrícula.