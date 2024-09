La campanya contra 'Purito' Rodríguez per fer de comentarista a TVE s'intensifica

Andorra la VellaLa campanya a les xarxes socials contra Joaquim 'Purito' Rodríguez com a comentarista a Televisió Espanyola perquè tributa a Andorra ha anat un pas més enllà. S'ha iniciat una recollida de signatures a change.org per forçar que l'exciclista no continuï amb la seva tasca perquè "ja és hora que aquells que es beneficiïn dels recursos de la nostra nació també contribueixin al seu manteniment".

Exigeixen a TVE que "prengui mesures" perquè creuen que el fet que Purito resideixi al Principat i estigui cobrant de la televisió pública "constitueix un greu insult a tots els ciutadans espanyols que paguen els seus impostos i contribueixen al benestar del nostre país". El propòsit és instar que els que no tributin a Espanya no puguin cobrar de les institucions o administracions públiques.

Text íntegre de la petició:

Nuestra petición surge de una indignación personal: Putito Rodríguez, a pesar de que recibe su salario de una empresa pública financiada por todos los españoles, optó por tributar en Andorra, eximiéndose de pagar impuestos en España. Esto es especialmente grave, ya que esos impuestos se utilizan para mantener servicios esenciales como nuestros hospitales y colegios.

Es completamente inaceptable que alguien que se beneficia de una empresa financiada por los contribuyentes españoles eluda sus deberes fiscales en nuestro país. Ya es hora de que aquellos que se benefician de los recursos de nuestra nación también contribuyan a su mantenimiento.

Exigimos a RTVE que tome medidas y deje de aceptar este comportamiento por parte de Putito Rodríguez. Su actitud no solo es irresponsable, sino que también constituye un grave insulto a todos los ciudadanos españoles que pagan sus impuestos y contribuyen al bienestar de nuestro país.

Necesitamos que te unas a nosotros en esta petición para enviar un mensaje claro a RTVE y a Putito Rodríguez: los ciudadanos españoles no aceptaremos esta falta de respeto a nuestra contribución al país. Por favor, firma y ayúdanos a hacer justicia.