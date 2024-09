Can Jubany cerca personal de cuina i sala en establiments a Andorra

Andorra la VellaAmb l’arribada de la temporada d’hivern 2024, Can Jubany, reconegut per la seva excel·lència en el món de la restauració, ha iniciat la recerca de personal per als seus centres de treball a Andorra.

L’establiment andorrà està buscant professionals de cuina i sala per incorporar-se als seus equips durant aquesta nova temporada, oferint una oportunitat excepcional per formar part d'un projecte de gran prestigi.

Nandu Jubany, un dels xefs més reconeguts de la cuina catalana, és conegut per la seva capacitat d’innovar sense perdre l’essència de la tradició. Des del seu compte de Linkedin ha publicat l'oferta.

Al llarg dels anys, ha consolidat el seu estil amb una cuina basada en el producte de proximitat i de màxima qualitat, combinant tècniques modernes amb la cuina tradicional catalana. El seu restaurant principal, Can Jubany, situat a Calldetenes (Osona), va obtenir una estrella Michelin el 1998, consolidant-se com un referent gastronòmic.

La campanya de contractació s’adreça tant a aquells que ja tenen experiència en el sector com a persones amb vocació i passió pel món de la gastronomia que vulguin sumar-se a l’equip de Can Jubany, conegut per la seva cuina d’alta qualitat.

Els interessats poden enviar el seu currículum a l’adreça electrònica del departament de recursos humans: rrhh@canjubany.com.