Cartes prèvies a les sancions per la llei del català

Andorra la Vella"El sector del comerç i el turisme és el més afectat per les queixes dels ciutadans sobre vulneració de drets lingüístics". Així ha començat la seva intervenció la ministre de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell al Consell General a la sessió de preguntes a Govern. El líder de l'oposició i dirigent de Concòrdia, Cerni Escalé, ha preguntat pel compliment de la llei del català i pel procés sancionador que el reglament contempla en els casos d'infracció. Per exemple, els comerços que no atenguin en català a partir del gener poden ser multats amb fins a 10.000 euros.

Bonell ha explicat que del maig fins ara, s'han enregistrat 45 queixes relacionades amb el català, tramitades pel Departament de Política Lingüística. La ministra ha explicat que s'ha acordat amb el Departament de Comerç i Turisme que el més adient era deixar un "termini raonable d'adaptació" abans d'engegar el procés sancionador que preveu la llei, que s'activarà a partir de l'any vinent.

El procediment consisteix a enviar una carta del Departament de Política Lingüística a l'empresa que ha comès una possible infracció i, com a novetat, en aquestes comunicacions s'inclou un avís sobre la possibilitat d'obrir un expedient sancionador. La majoria de les empreses, segons ha exposat Bonell, han respost per explicar les mesures adoptades amb el propòsit de complir la llei. A més a més, quan se'ls envia un missatge de resolució, se'ls ofereixen serveis de formació i se'ls recorda que, a partir del 2025, s'aplicaran les sancions.

Tanmateix, a principis de novembre, s'engegarà una campanya informativa sobre la llei del català. L'objectiu, tal com ha exposat la ministra, serà explicar tots els requisits de la llei. Bonell assegura que la millor manera de treballar a l'inici era aquesta, amb comunicacions abans de les sancions. El debat ha provocat tensió entre Cerni Escalé i Xavier Espot sobre les sancions.