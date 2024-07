Primer cas de llengua blava entre els ramats d'Ordino

Andorra la VellaEl departament d’Agricultura ha detectat el primer cas de febre catarral ovina -una malaltia popularment coneguda com a llengua blava- en un marrà del país. Concretament, a la parròquia d’Ordino. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, es tracta d’una malaltia que no es transmet a les persones i que “no altera la qualitat sanitària” de la carn o bé de productes derivats que se’n puguin extreure com la llet o el formatge.

La detecció del cas ha arribat després que des d’Agricultura s’hagin realitzat anàlisis amb PCR de nou animals de dues cabanes ramaderes diferents. A hores d’ara es disposa de sis resultats d’una mateixa cabana, els quals han conclòs amb cinc mostres negatives i una de positiva, i es resta a l’espera de rebre els altres tres resultats pendents. L’animal ja va ser vacunat fa uns dies arran de la malaltia i evoluciona favorablement.

Precisament, i amb previsió que la malaltia es pugui estendre, des del Govern s’ha anunciat que s’han adquirit un total de 8.100 dosis de la vacuna que se sumaran a altres 1.500 que es rebran properament. Així doncs, la previsió és que aquest dijous al matí ja estiguin vaccinats fins a 2.241 caps de bestiar ovins amb una dosi, la qual cosa representa el 75% de la cabana ramadera ovina. De cara a la setmana que ve s’arribarà a la vacunació de la totalitat d’ovelles i marrans del país.

Pel que fa a la cabana bovina, que també es pot veure afectada tot i que “de manera no tan important”, també es disposen de vacunes, les quals es començaran a administrar el dia 24 de juliol a Canillo; el 26 de juliol a Encamp; a principis d’agost s’actuarà a Ordino i resta pendent fixar una data per començar a la parròquia de Sant Julià de Lòria donat que encara s’estan mantenint converses amb els ramaders. En tot cas, Casal ha assegurat que a hores d’ara “la situació està totalment sota control, ja que només hem detectat un cas i avança favorablement”.

La malaltia de la llengua blava es transmet entre els animals a través d’un vector. De fet, el cas detectat a Ordino va ser a fons de vall, una zona “que és més prolífera per a aquest mosquit”. L’excedent de vaccins després de la vacunació permetrà, a més, que encara es disposin de dosis per al recordatori al cap d’un any.