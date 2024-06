La CASS i Protecció de Dades impulsen un document per evitar revelar dades confidencials

Andorra la VellaL’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) han desenvolupat un document que recopila informació sobre els ingressos/base de cotització dels ciutadans com a alternativa al tradicional extracte de punts de jubilació.

L’objectiu és eliminar informació no relativa a l’acreditació de la solvència de l’interessat, com la data de naixement o d’afiliació a la CASS, els punts acumulats o el règim de cotització per complir així amb el principi que, segons estipula la Llei Qualificada de Protecció de Dades (LQPD), les dades han de ser sempre adequades, pertinents i limitades en relació amb la finalitat per la qual es tracten.

D’aquesta manera, el nou document conté informació rellevant, però pseudominitzada i actual i un extracte de la vida laboral en què se censura el nom de les empreses/entitats on ja no cotitza la persona interessada. A més, s’ha acotat el document als últims 36 mesos per considerar-se suficient per al seu ús general. Amb la creació d’aquest document també es pretén reduir el risc de vulneració dels drets de les dades personals i, molt especialment, la suplantació d’identitat.

El document s’ha denominat “Cetificat acotat d’ingressos/base de cotització i vida laboral” i es pot demanar a les oficines de la CASS o descarregar des de la pàgina web de la CASS en l’apartat privat de l’assegurat: https://www.cass.ad/acces-cass-online

Així mateix, tant des de l’APDA com des de la CASS, esperem que les entitats que tracten dades amb finalitats relatives a l’acreditació de la solvència dels interessats el tinguin en compte i recomanem a la ciutadania que, per aquestes mateixes finalitats, facin i lliurin sempre l’extracte d’aquest nou mètode, tret que el responsable de tractament justifiqui altres finalitats per les quals sigui necessari l’extracte de punts de jubilació de la CASS.

Així, d’una banda, evitarem que, en cas d’una eventual violació de seguretat a les entitats que tracten la informació l’extracte de punts de jubilació no es vegi compromès i, de l’altra, que es protegeixi amb més diligència la privacitat de la ciutadania. Cal recordar que l’incompliment d’una infracció considerada molt

greu, com pot ser vulnerar el principi de minimització de dades, pot implicar sancions administratives econòmiques amb un import comprès entre 30.001 i 100.000 euros.

Aquest document sorgeix arran del desenvolupament de la guia consolidada de protecció de dades per al sector immobiliari, que l’APDA publica avui al seu

web. El mes de gener es va fer per primera vegada una proposta preliminar de la guia per incorporar la perspectiva dels sectors, agents implicats i interessats. La Guia és un manual pràctic i flexible, que se suma als diferents recursos que l’APDA ja posa a disposició de les organitzacions i públic en general.

La publicació d'aquesta nova guia de protecció de dades en el sector immobiliari representa un pas endavant en la protecció dels drets dels ciutadans andorrans. La guia i el nou document de la CASS asseguren que la gestió de dades personals es faci amb la màxima cura, respectant el principi de minimització i adaptant-se a les necessitats específiques del sector. Amb aquesta iniciativa, es busca establir un nou estàndard de seguretat i eficiència en la gestió de dades personals a Andorra. Amb tot plegat, considerem que la guia consolidada és una excel·lent via per ajudar el sector a actualitzar els seus procediments.