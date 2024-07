La CASS rebutja una baixa de maternitat subrogada amb un ventre de lloguer al Canadà

Andorra la VellaUna parella andorrana que va tenir una filla per maternitat subrogada amb un ventre de lloguer al Canadà va demanar a la Seguretat Social poder tenir la baixa per maternitat i paternitat. Indicaven que no formulaven la seva "reclamació per motius econòmics, sinó en benefici de les criatures que arriben al món i mereixen la companyia dels seus progenitors durant un temps, i privar a la seva filla d’aquest dret suposa una discriminació immerescuda".

La CASS va rebutjar la petició perquè va ser presentada cinc mesos després del naixement. El problema era que com van seguir un procés de maternitat subrogada al Canadà, i aquest país no ha signat el tractat de la postil·la de la Haia la inscripció de la seva filla al Registre civil del Principat es va retardar. Com la CASS fixa l'inici de la prestació per maternitat la data del part, se'ls hi va denegar.

Els pares van recórrer contra la decisió als Tribunals, però han perdut. La Justícia considera que ells "van decidir -per les raons que siguin-, triar aquest país per la seva maternitat subrogada, i havien de saber que, en no ser possible la postil·la de la sentència canadenca, havien d’anar a un procediment judicial en el Principat si volien inscriure la seva filla al Registre Civil d’Andorra, per la qual cosa havien d’assumir les conseqüències de la seva decisió, compte tingut que la normativa andorrana marca com a data d’inici de la prestació la data del part".