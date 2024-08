La CASS reforçarà l'atenció al públic a través d'una empresa de treball temporal

Andorra la VellaAquest divendres s'ha reunit el consell d'administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i han informat que s'han aprovat adjudicacions i una licitació. En primer lloc, s'ha aprovat la licitació d'un concurs públic per a l'adquisició d'una plataforma "Virtual DesktopInfraestructure (VDI)", per tal que es permeti accedir als sistemes informàtics de l'entitat de manera interna des de qualsevol dispositiu. En segon lloc, s'ha aprovat una adjudicació per adquirir i implantar una solució de programari d'automatització robòtica de processos a l'empresa VASS. En tercer lloc, s'ha aprovat una segona adjudicació pel manteniment de les instal·lacions mecàniques i elèctriques de la seu social de la CASS a l'empresa EMTE ANDORRA. En quart lloc, s'ha acordat una adjudicació per a l'adquisició de dispositius informàtics d'usuari a diferents empreses. En cinquè lloc, s'han adjudicat la contractació de serveis d'arquitectura i enginyeria pels treballs d'elaboració del projecte d'obra i d'execució d'obra per diverses modificacions a l'edifici de la CASS a l'empresa Azahara Jurado Arquitecta. Finalment, s'ha adjudicat un concurs públic per la contractació dels serveis d'una empresa de treball temporal per contractar quatre treballadors per l'Àrea d'atenció al Públic de la CASS a l'empresa Avança Activa.