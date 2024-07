Catalunya intensifica els controls fronterers per recaptar les multes a conductors andorrans

Andorra la VellaA la frontera entre Andorra i Espanya està havent-hi operacions dels Mossos d'Esquadra per detectar vehicles andorrans que hagin estat multats en territori català amb l'objectiu de fer que paguin. Aquests controls es duen a terme habitualment, però la freqüència ha augmentat notablement aquest juliol, coincidint amb l'operació sortida de vacances i dels caps de setmana. Aquesta reacció per part del cos català està generant una onada d'indignació a causa de les cues que es provoquen perquè qualsevol vehicle amb matrícula andorrana és susceptible de ser aturat i controlat i, a més, per la sensació de setge que es genera.