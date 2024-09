El Centre d'Atenció Primària a Ciutat de Valls, inaugurat

Andorra la VellaEl nou Centre d’Atenció Primària (CAP) a Ciutat de Valls ja és una realitat. El cap de Govern, Xavier Espot; el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González; i la ministra de Salut, Helena Mas, han inaugurat aquest dijous el nou centre després d’anys de lluita per part de Govern i, sobretot, de l’excònsol major de la capital i l’actual ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui “no va deixar d’insistir per fer-lo realitat” ha expressat Espot. Així doncs, el centre donarà resposta a les demandes de la gent gran del barri, els quals suposen un 20% de la població total de la zona, ja no s’hauran de desplaçar per poder tenir l’atenció mínima. A més, es pretén minimitzar les hospitalitzacions i prevenir malalties com els problemes cardiovasculars. “L’objectiu és ampliar la xarxa de Centres d’Atenció Primària i en el darrer any se n’han fet força” ha mencionat Espot.