Cerdanya i Alt Urgell es van unir per a evitar que els fronterers paguessin taxa per entrar al Principat

Andorra la VellaEls consells comarcals de l’Alt Urgell i la Cerdanya tenien previst una acció conjunta per pressionar el Govern andorrà per evitar que la taxa als vehicles dels turistes pogués afectar els treballadors fronterers. La idea era plantejar alternatives a l’executiu andorrà. El president del Consell Comarcal de Cerdanya, Isidre Chia, havia explicat que anaven a defensar als fronterers tant els que viuen a la Cerdanya com, la gran majoria, a l’Alt Urgell. Cal tenir en compte que hi ha uns 1.500 fronterers actualment.

En declaracions a Regió7 Chia havia indicat que «per descomptat que defensarem la gent de Cerdanya que treballa a Andorra i que en tot cas es pugui fer un sistema similar al que es fa al túnel del Cadí». El polític cerdà havia indicat que «evidentment no tenim potestat per decidir res, però està clar que el primer que farem si es confirma aquest projecte és trucar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per veure de quina manera ho podem fer;per descomptat que recolzaríem els treballadors fronterers».