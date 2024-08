Ceuta ofereix als youtubers d'Andorra pagar menys de la meitat que a Espanya

Andorra la VellaQuan a Ceuta van veure que nombrosos creadors de contingut emigraven d’Espanya a Andorra pels seus avantatges fiscals, van pensar que la seva ciutat seria un bon lloc per a oferir-los característiques similars. La ciutat del nord d’Àfrica té normes tributàries molt avantatjoses respecte a la resta del territori espanyol i consideren que ofereixen tenir una major seguretat jurídica que el Principat per pertànyer a la Unió Europea.

Tal com va avançar digitalandorra, Ceuta ha engegat una campanya per atreure els creadors de contingut espanyols que resideixen al Principat. El pal de paller de la proposta és una càrrega impositiva molt menor a la d’Espanya. Concretament, s’ofereix als streamers una bonificació del 60% en l’impost sobre la renda (IRPF) i del 50% en l’impost de societats. En l’impost sobre el patrimoni, la bonificació ascendeix al 75%, mentre que en els impostos locals és del 50% respecte a la resta d’Espanya. I les cotitzacions de la Seguretat Social també estan reduïdes al 50%. A més, a l’hora de realitzar un repartiment de dividends, si l’empresa està establerta a Ceuta, es bonifica destinatari amb un 60% en l’IRPF, encara que el propietari no resideixi a la ciutat.

Ceuta Influye

Ceuta Influye és un programa de quatre dies (11-14 setembre) que es farà a la ciutat per atreure els youtubers andorrans. Se’ls ha enviat invitacions a la gran majoria, convidant-lo amb les despeses pagades perquè coneguin la ciutat i els avantatges que ofereix. Es tracta de quatre dies replets d’activitats amb l’objectiu de millorar la imatge que es té de la ciutat-sovint coneguda pels seus problemes d’immigració-, així com donar a conèixer aquests avantatges fiscals que la majoria d’espanyols no coneixen. Segons el director gerent de Serveis Tributaris de la ciutat autònoma, Enrique Reyes, “si aconseguim que l’esdeveniment sigui un èxit o simplement sigui acceptable, gràcies a la visibilitat i transcendència dels influencers, la ciutat serà vista per milions de persones. I això és el que estem buscant”.Segons la programació de l’esdeveniment, els dos primers dies, l’11 i 12 de setembre, es rebran a les agències i creadors de contingut, que arribaran a la ciutat en helicòpter. Aquests dies es donarà un còctel de benvinguda, una visita turística en catamarà que envolta Ceuta i a la nit se celebrarà un sopar amb menjar marroquí. El tercer dia (13 de setembre), els influencers assistiran a una conferència de la consultora Ernst & Young sobre serveis tributaris i avantatges fiscals. I a la nit gaudiran d’una festa amb actuacions en viu i DJs al Parc Marítim del Mediterrani. L’últim dia, el 14, serà el retorn a Algesires en ferri i un trasllat a Marbella per a una festa de comiat en un beach club.