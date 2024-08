Ceuta vol quedar-se els youtubers 'andorrans'

CeutaCeuta ha engegat un pla per aconseguir que els youtubers espanyols que viuen a Andorra marxin a residir a la ciutat del nord d’Àfrica. El principal atractiu que ofereix la ciutat espanyola és un avantatge fiscal pagant menys impostos del que està fixat a la península. Ceuta ha calculat que el sector dels streamers espanyols mou uns 900 milions d’euros anuals i on la majoria de les principals figures han optat per residir a Andorra. Entenen com a principals youtubers els que factures més de 2,5 milions d’euros.

Ceuta vol captar el negoci dels streamers i considera que pot convèncer als youtubers que ofereix més avantatges que el Principat. El conseller de Tributs de Ceuta, Enrique Reyes, ha anunciat que s’ha organitzat ja un certamen on es convidarà a la comunitat streamer perquè conegui Ceuta. Se’ls convidarà perquè participin en unes jornades sobre aquest sector i se’ls mostrarà la ciutat i les condicions fiscals que se’ls hi pot oferir. Reyes és optimista respecte a la viabilitat d’aquest projecte.