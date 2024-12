La ciclista resident Ares Masip denuncia públicament una agressió sexual

Andorra la VellaLa ciclista lleidatana Ares Masip, resident al Principat, ha trencat el seu silenci de mesos per denunciar una agressió sexual que es va produir en el marc de la Copa del Món de bicicleta de muntanya d'enduro a Àustria l'any passat.

En un vídeo compartit en les seves xarxes socials, explica la grotesca i repugnant escena en què l'agressor, un altre corredor, li va insistir diverses vegades per mantenir relacions sexuals, tot i que ella es va negar des del primer moment. Fins i tot li va refregar el penis pel seu cos i li va dir que "la violaria", a banda de tapar-li la boca.

Masip explica que la seva reacció inicial va ser fer com si no hagués passat res, però amb el pas del temps ha hagut de coincidir en altres curses amb aquesta persona, i també exposa que no se sent segura com abans a la seva furgoneta.