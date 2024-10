Els Cierco demanen una llei d'amnistia com la del procés

Andorra la VellaEls germans Higini i Ramon Cierco han contactat amb Govern per proposar una llei d’amnistia que s’apliqui a la dotzena de casos on s’investiga, s’ha processat o es jutja presumptes delictes comesos a BPA. El model seria similar a l’aprovada a Espanya pel procés independentista a canvi que el PSOE pogués aconseguir la investidura de Pedro Sánchez. La llei espanyola amnistia els actes tipificats com a delictes de tipus penal, administratius o comptables, realitzats entre l’1 de novembre de 2011 i el 13 de novembre del 2023, en el context del procés.

L’encarregat de portar la negociació, segons múltiples fonts, és l’advocat Xavier Jordana. L’objectiu és obtenir el suport del govern i d’una majoria parlamentària, on és imprescindible comptar amb els grups que dinen suport a l’executiu. Es tracta de redactar i aprovar una llei que amnistiï totes les accions i les persones que van participar en els casos on la Justícia ja està investigant, ha processat o jutja amb relació a les pràctiques al banc dels Cierco.

A dues bandes

La petició d’amnistia inclou també que s’aturin als tribunals totes les querelles que els Cierco o altres directius de BPA han presentat contra funcionaris de l’Estat i polítics en el marc de la intervenció i resolució de l’entitat bancària. Tot el que està relacionat amb BPA, en cas que s’aprovi aquesta legislació, no podrà ser objecte de causa judicial, ni penal ni administrativa.

El procés d’espera que sigui llarg ja que hi haurà contactes tant amb els governs com amb els consellers generals de les diferents formacions per aconseguir aquesta llei de ‘punt final’ que posi fi a tot l’entramat judicialitzat des del març del 2015 quan va tenir lloc la mort del banc per l’acusació dels Estats Units de ser una entitat que blanquejava a escala mundial. Aquesta acció va ser seguida per la intervenció de l’entitat per part de l’Estat de l’Estat i l’inici de les causes judicials.

Actualment, només hi ha un cas jutjat i en espera de judici. Es tracta de l’anomenada causa general o Gao Ping. La sentència s’espera per a l’estiu de l’any vinent. Al mateix temps hi ha un cas tancat amb els processaments fets i en espera de judici. Es tracta de la causa Veneçuela pels suborns i blanqueig de més de dos mil milions de dòlars espoliats a Petroleos de Veneçuela. En aquesta causa hi ha processats tant personal de l’entitat bancària com el grup de veneçolans que subornaven a polítics i funcionaris del seu país per aconseguir contractes multimilionaris d’obres públiques.