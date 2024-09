Cims blancs després de l'arribada del fred de forma temporal

Andorra la VellaAndorra viu entre aquest dijous i divendres dies de contrastos a la zona nord i sud del país. Mentre que als cims s'ha vist la primera enfarinada de la temporada, al sud el cel està ben serè. Segons explica el Servei Meteorològic, el Principat s'ha llevat amb temperatures fredes a l'alta muntanya i amb un vent que es manté intens en altura, amb 80 km/h a la Tossa d'Espiolets. A les Fonts d'Arinsal, per exemple, s'ha arribat a una temperatura mínima de -8,1 graus, uns valors que no eren tan freds des del 2 de maig.

La temperatura tendirà a augmentar al llarg del dia, però a la nit tornaran a baixar. Als fons de vall, fins i tot, hi podran haver glaçades per inversió tèrmica. De cara al cap de setmana, la previsió per dissabte és que l'allunyament de la pertorbació cap a l'est d'Europa afavoreixi l'entrada d'una falca anticiclònica que mantindrà el flux de vent del nord-oest, però més feble i amb unes temperatures que tornaran a pujar al voltant de les normals per a l'època de l'any. Per tant, es preveu un dissabte assolellat.

Pel que fa a diumenge, la falca anticiclònica de l'Atlàntic farà pujar la temperatura i deixarà un dia ben assolellat, mentre que el vent serà feble de component nord. Les mínimes previstes són de 7 graus a Andorra la Vella i de 3 a 1.500 metres i al Pas de la Casa. Quant a les màximes, assoliran valors de 25 graus a la capital, 19 a 1.500 metres i 8 a la localitat encampadana.