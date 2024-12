Cinc policies andorrans integren el dispositiu de recerca dels excursionistes perduts

Andorra la VellaCinc policies andorrans estan participant en el dispositiu de recerca dels dos excurisonistes manresans desapareguts des de dissabte quan estaven fent unel Pic de Ruhle a França, però a tocar de la frontera amb Andorra. La millora del temps ha permés que avui ja pugui ser útil la recerca en helicòpter i una desena de gendarmes francesos també estan en la tasca de recerca. Els cinc andorrans se centren en la part de la zona dins del territori del Principat ja que quan es va rebre l’últim senyal estaven molt a prop d’estar dins d’Andorra.

Mapa que assenyala la ruta que van seguir fins que es va perdre el rastre dissabte just quan va començar el temporal. Es trobaven a 2.400 metres al Pic de Ruhle. L’única esperança de trobar-los amb vida passa perquè Txell Fusté, de 52 anys, i Esteve Carbonell, de 46, haguessin aconseguit trobar refugi i estiguin esperant els equips de rescat.

Recerca complicada

Les autoritats franceses han destacat la complicació de l’operatiu de rescat, tant per l’altura on s’està buscant (el pic de Rulhe fa 2.783 metres) com per l’acumulació de neu amb zones amb dos metres i, especialment, pel risc d’allaus. A partir d’avui, les condicions han millorat i el perill d’allaus ha baixat de forma considerable.

Jean-Marc Galin, tinent gendarme, ha incidit en què. ni familiars ni voluntaris vinguin a intentar trobar els desapareguts. “A aquesta altitud s’està a deu graus negatius i hi ha grans quantitats de neu acumulada el que converteix la recerca en molt perillosa”, ha apuntat Galin. Familiars i amics de la família s’han desplaçat a l’Arieja per intentar ajudar i estar a prop de tot el dispositiu.

Els gendarmes van trobar dimarts un gos que es trobava tancat dins del cotxe. L’animal era viu tot i estar en un vehicle colgat per la neu durant tres dies. Els familiars dels desapareguts asseguren que el gos no és de la parella.