‘Circ Alegria On Ice’ actuarà al Palau de Gel el 18 de juny

Canillo'Circ Alegria On Ice' actuarà al Palau de Gel d'Andorra el pròxim dia 18 de juny. Aquesta producció és l'acte central de diferents propostes artístiques que el Comú de Canillo està coordinant amb els equips del complex lúdic i esportiu amb motiu de la inauguració oficial de les noves instal·lacions des de la renovació de la pista de gel, la creació de l'SPLASH!, i les inversions en eficiència energètica de l'edifici.

'Circ Alegria On Ice' és un show d'arts escèniques combinades amb el patinatge artístic. Des d'acròbates que desafien la gravetat a patinadors professionals, fins a pallassos. Un espectacle que es va estrenar a Madrid l'octubre de l'any passat, que s'atura a Canillo d'aquí poc més de dues setmanes. "És pura fantasia. Una explosió de diversió i emoció", explica Devid Di Lello, director artístic de la Companyia.

'Circ Alegria On Ice' es desenvolupa sobre una pista de gel. En aquesta nova i ambiciosa producció, els 12 artistes internacionals que hi participen desafiaran les lleis de la gravetat fent acrobàcies a un ritme vertiginós. "Aquests números requereixen gran força, flexibilitat i control de manera que el càsting d'artistes no va ser fàcil", assegura Di Lello. L'espectacle combina música, gravacions i efectes especials d'il·luminació.

Com a protagonistes d'aquest gran desplegament tècnic hi haurà els 12 artistes que faran números tan sorprenents com: la roda de la mort, equilibristes, trapezistes, mags, rollerskater i cintes aèries. El moment més còmic arribarà de la mà dels prestigiosos Pallassos Alegria. La companyia de ball sobre gel prové d'Anglaterra, mentre que els artistes pertanyen a països diversos com Rússia, Argentina, Polònia, Itàlia, França o Suïssa.

L'espectacle tindrà lloc dimarts 18 de juny a les 19 h a la pista de gel. L'espectacle anirà precedit de dues propostes artístiques més, una actuació de dansa vertical a càrrec de Líquid Dansa als murs exteriors del vestíbul (entrada del Palau de Gel), on prèviament a les 18 h tindrà lloc la inauguració oficial per part del cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé i el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot. Moments després, abans de l'espectacle de gel, hi haurà una petita exhibició de patinatge per part dels infants del club de gel de Canillo. El cònsol major, Jordi Alcobé ha explicat que aquesta inauguració té diferents objectius: portar un espectacle emblemàtic gratuït perquè tothom en pugui gaudir, les famílies de tot Andorra s'acostin al Palau el dia 18 de juny i coneguin les noves instal·lacions, donar visibilitat a aquestes novetats que han suposat un esforç i una inversió important al Comú per fer un nou i més atractiu Palau de Gel, i celebrar amb tots els ciutadans l'inici d'una nova etapa.

Per motius d'aforament, el Palau de Gel d'Andorra ha posat a disposició un sistema de reserves al web palaudegel.ad. L'entrada a l'espectacle 'Circ Alegria On Ice' és gratuïta. Actualment, més de 400 persones ja han reservat la seva plaça.