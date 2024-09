Claude Benet sobre l'habitatge: "Hem perdut tot el que feia l’equilibri amb els dos països veïns”

Andorra la VellaClaude Benet, exministre de Turisme i Comerç entre el 2009 i el 2011 en el govern socialdemòcrata de Jaume Bartumeu, ha estat molt crític amb la situació actual del país. En una entrevista ha manifestat que “les associacions i els partits progressistes tenen clar que anem cap a un mur i molts andorrans es pregunten si encara som un país”. Ha puntualitzat que “segons la meva opinió som un producte d’especulació immobiliària més que un país. Hem perdut la nostra essència, hem perdut tot el que feia l’equilibri amb els dos països veïns”.

Benet en declaracions a la Dèpèche du Midi ha ressaltat que “quan era jove gairebé tothom parlava francès, català i espanyol a Andorra. Cadascú al seu nivell. El francès ara està desapareixent. Ens estem hispanitzant i anglosaxonitzant. Els residents estrangers d’alt nivell tenen la seva pròpia escola. (suposadament en referència a l’Escola dels Pirineus)”.

L’exministre no és favorable a que s’imposi una vinyeta als vehicles estrangers amb turistes que no pernoctin al país. Indica que “tindrà un impacte negatiu en la imatge d’Andorra. I a mi no m’agrada el concepte de què només puguin venir els turistes d’alt nivell adquisitiu i que no volem als que no siguin ‘rics’ i per filtrar-ho els hi posem un impost”. Ha criticat que l’obertura iniciada el 2012 ha acabat sent contraproduent. “La idea era atreure empreses tecnològiques i start ups, però han estat els promotors immobiliaris estrangers els que han arribat i han provocat un creixement urbà més enllà del raonable”.