'Les claus per emprendre amb èxit', la nova formació de la Càtedra Creand d'emprenedoria

Andorra la VellaLa Càtedra Creand d’emprenedoria i banca ha presentat aquest dimecres la nova formació dirigida a tots els emprenedors que tinguin una empresa, vulguin iniciar-la o simplement els hi atregui el món de l’emprenedoria. “La societat es pot millorar de moltíssimes maneres, i una de les que nosaltres fem és millorar amb les empreses. Si són bones empreses, milloren la societat, però clar, les empreses les formen les persones” ha explicat el director de programes Executive Education de l’IESE Business School, Guillermo de Prat. Durant els cinc dimarts del mes d’octubre, s’estarà impartint la formació de l’IESE d’Andorra, en col·laboració amb la Universitat d’Andorra (UdA), on la metodologia de treball se centrarà a analitzar casos pràctics i debatre’ls entre les 30-40 estudiants. “És un programa més curtet, són cinc dies, però bastant potent” ha valorat.

“Des de la càtedra volem contribuir al desenvolupament del teixit empresarial i emprenedor del país” ha declarat la responsable de Comunicació Corporativa de Creand Crèdit Andorrà, Pepa Gallego. Des de l’entitat bancària, volen “posar a la base de la societat reflexions i anàlisis” sobre els principals temes que marquen l’evolució de l’economia i que “tenen un especial impacte en el món empresarial, en aquest cas en el qual ens ocupa avui en dia en l’emprenedoria”.

Dividida en cinc mòduls, es tocaran temes com les oportunitats de negoci, la resolució de problemes, la presa de decisions, la direcció de persones, la comptabilitat, les finances, el disseny de les estratègies, entre altres en la combinació de dues metodologies d’aprenentatge: discussió de casos d’empreses dirigida per un professor de l’IESE i l’assistència a les ponències del professorat.

“Nosaltres som part de la Universitat de Navarra, però acadèmicament estem separats” ha destacat De Prat. Així doncs, la meta de les discussions dels casos és que els inscrits puguin aprendre dels altres, on el professor sigui el director de l’orquestra. En una sola jornada, els estudiants rebran quatre casos amb els quals hauran de fer un estudi individual durant 2-3 hores. “Si t’agrada el món de l’empresa, són casos que són llaminers, perquè al final sabràs què passava aquí. I t’agrada veure’ls, llegir-los, fer els teus números…” ha incidit el director. Després, es passa a una segona fase amb 6-7 alumnes més on s’exposen les diferents visions assolides per cada individu durant 20 minuts. Finalment, a l’aula es manté la discussió ordenada amb el professor, qui està encarregat “d’anar dient coses, no la solució del cas”.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar fins al 23 de setembre a través d’aquest enllaç. Les classes seran tots els dimarts de l’1 al 29 d’octubre, de 9 a 18 hores amb un preu de 2.500 euros.

Professors de ‘Les claus per emprendre amb èxit’

En total, s’oferiran una vintena de sessions, a càrrec de professors com Albert Fernández, director acadèmic del nou programa, responsable de la Càtedra Creand d’Emprenedoria i Banca a l’IESE, i professor d’Iniciativa Emprenedora i de Comptabilitat i Control de l’escola de negocis; Mathieu Carenzo, Senior Lecturer d’Iniciativa Emprenedora a l’IESE; Nuria Chinchilla, professora de Direcció de Persones en les Organitzacions a l’IESE; Albert Valentí, professor adjunt de Direcció Comercial a l’IESE, i Sílvia Cunill, col·laboradora externa del departament d’Iniciativa Emprenedora de l’IESE.

S’hi afegeix la col·laboració de Sergi Ríos, professor especialitzat en Estratègia, Organització i Persones, i Manel Cayetano, professor de Comptabilitat Financera i Comptabilitat Analítica, ambdós del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics de la Universitat d’Andorra.