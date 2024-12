Clima laboral "més estable" a Higiene d'Andorra la Vella

Andorra la VellaDesprés d’uns temps ‘convulsos’ al departament d’Higiene del comú d’Andorra la vella, sembla que els ànims s’han apaivagat i es respira un “clima laboral més estable, menys rotacions”, segons explica el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, que atribueix aquest canvi a la “comunicació” que hi ha hagut i que s’hagi “posat el personal en el focus del protagonisme” fent que se sentin “valorats”. De fet, s’ha aconseguit fer front a un problema que suposava una manca de personal constant i a un seguit de rotacions que “desmuntaven el servei”.

Cabanes manifesta que ara com ara només queden per cobrir dues places del personal de màquines, que és el que presta servei a partir de les quatre de la matinada. De fet, aquest mateix dimecres passat sortia publicat al BOPA l’edicte per a la contractació d’un operari. Actualment, aquest equip compta amb un cap, cinc auxiliars i cinc xofers i faltarien un auxiliar i un xofer per poder fer les rotacions necessàries. De fet, el conseller remarca que aquest és l’equip que surt amb les màquines d’escombrar cada matinada i fan cada dia el 100% dels carrers de la parròquia. Tot seguit es posa en marxa l’equip de dia, amb un cap, deu operaris i vuit auxiliars, i s’encavalquen amb l’equip de tarda, que compta amb un cap i set auxiliars.

En el cas concret de l’equip de tarda, s’ha volgut fer un “salt qualitatiu” en les seves condicions laborals i a partir del mes de gener en lloc d’un dia de festa setmanal en tindran dos. Aquesta decisió ja els ha estat transmesa en una de les reunions periòdiques que el conseller ha impulsat i que manifesta que estan servint per tenir un retorn per part dels empleats.

A banda del personal esmentat, el servei també compta amb cinc persones de suport, un cap de servei que duu a terme tasques de coordinació i dues persones que desenvolupen les feines de cap d’àrea, a més de dues persones al punt administratiu. En aquest sentit, cal destacar que de moment es manté aquesta estructura de dos caps assumits pels responsables de Medi Ambient i Pla nacional de residus, una direcció que “de moment” es mantindrà, ja que cal recordar que la persona que ocupava aquest càrrec ha dut el cas a la justícia i caldrà veure quina és la resolució judicial i, per tant, les mesures que cal aplicar.

I de manera paral·lela a les millores en personal també s’ha volgut incidir en l’optimització dels recursos materials, Així, s’invertiran més de 400.000 euros en vehicles, amb la compra d’una escombradora nova, una unimog i una màquina “nova que serà una primícia” perquè cap corporació comunal en té una d’igual. Segons detalla el conseller, es tracta d’una mena de ‘roomba’ manual que cal empènyer, però que permetrà fer una neteja en zones estretes com per exemple el passeig del riu on no pot accedir altra maquinària. El servei compta amb cinc màquines, un camió cisterna, tres fregadores d’alta pressió i dos camions per a la neteja a alta pressió. A més, també s’ha tret un concurs per a la vestimenta.