Col·laboració d'artificiers andorrans per una maleta sospitosa durant un partit dels Jocs Olímpics

Andorra la VellaPolicies del Tedax andorrà estan desplaçats a França per ajudar a la policia francesa en els casos de possibles artefactes explosius durant els Jocs Olímpics. Artificiers del cos del Principat van participar ahir en una acció davant d'una maleta sospitosa. La detecció es va produir en les proximitats de l'estadi on es s'havia de disputar el partit de futbol entre França i els Estats Units.

El públic que hi havia a la zona va ser desallotjat per seguretat i els artificiers van fer l'anàlisi de la maleta. Posteriorment, va ser oberta per constatar que es tractava d'una falsa alarma.

La prefectura de policia de Bouches-du-Rhône va fer públiques les imatges.