La col·laboració policial entre Andorra i França pel contraban, en marxa

Andorra la VellaLa policia ha celebrat el bon funcionament de les patrulles mixtes amb la nova brigada de la Gendarmeria francesa que es van posar en marxa la setmana passada a l'Hospitalet-près-l'Andorre per reforçar la lluita contra el contraban de tabac en les zones properes a la frontera francoandorrana.

La primera patrulla mixta va treballar de manera conjunta per primera vegada dijous passat des de les 18 a les 23 hores amb controls per carretera en diversos punts, així com rondes a peu, tot en territori francès. També hi van participar efectius de la duana francesa d'Ax-les-Thermes.

El balanç per part de la policia andorrana és molt positiu, ja que aquesta "era una col·laboració molt esperada per reforçar la lluita contra el contraban de tabac i respon, així mateix, a les excel·lents relacions que hi ha entre els cossos de seguretat dels dos països en matèria de cooperació". A partir d'aquesta primera experiència, es treballa per establir un calendari per a les pròximes col·laboracions, que també es podran fer en territori andorrà.

En aquest sentit, la policia d'Andorra destinarà a aquestes patrulles agents de la Unitat d'Intervenció Tècnica, de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat de Fronteres i Estrangeria.

Aquestes patrulles mixtes es posen en funcionament després de la presentació de la nova brigada territorial mòbil de la Gendarmeria a l’Hospitalet-près-l’Andorre. Està formada per sis efectius i és una mostra del compromís per combatre el contraban.