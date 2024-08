El Col·legi d'Advocats proposarà limitar la presó provisional a sis mesos

Andorra la VellaEl cas del jove que pot arribar a complir un any de presó provisional per portar 500 grams de CBD, marihuana de tipus medicinal, ha estat la gota que ha fet vessar la paciència d'alguns advocats. Els lletrats es mostren absolutament en contra del sistema d'abús de presó condicional en espera de judici que, segons el seu criteri, apliquen batllia i fiscalia.

El jove del cas de la marihuana medicinal al maig feia vuit mesos que estava en presó provisional i se li ha renovat per quatre mesos més. Actualment, hi ha fins a quatre pròrrogues de quatre mesos el que a efectes pràctics porta a que una persona en espera de judici pugui passar dos anys en situació de presó provisional. I aquest fet, segons fonts lletrades, significa que la Justícia en la pràctica totalitat dels casos ja l'ha de condemnar a aquests dos anys perquè en cas contrari l'Estat hauria d'indemnitzar aquesta persona pel temps passat injustament a la presó.

La proposta damunt de la taula passa perquè s'estableixi un termini màxim de sis mesos de presó provisional. Posteriorment, la persona en espera de judici podria quedar en arrest domiciliari amb una polsera monitorada al peu per garantir que no s'escapi.

Els lletrats consideren que s'està abusant "d'excuses" per allargar de forma innecessària la presó provisional. S'utilitzen arguments com el risc de fuga, la falta de temps per instruir el cas o la possibilitat de destrucció de proves.

El tema es troba en mans del Col·legi d'Advocats on hi ha discrepàncies respecte a si convé o no intentar impulsar una iniciativa legislativa per limitar la presó provisional.