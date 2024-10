Els col·legis professionals es veuen com els únics que perden amb l'acord d'associació

Andorra la VellaLa presidenta del Consell de Col·legis Professionals Sílvia Estrada creu que la majoria dels membres dels col·lectius de professionals liberals són contraris a l’acord d’associació, tot i que l’organisme que presideix no té una opinió definitiva. Estrada diu que aquest sentiment contrari és el que es copsa entre els professionals liberals perquè es consideren els grans, i únics, perjudicats.

Estrada ha manifestat a Andorra Televisió que “quan sentim, a més a més, que des d’estudis i des d’opinions ens donen com els primers perjudicats, els màxims perjudicats i, de fet, els únics perjudicats són els professionals liberals. Evidentment es poden imaginar que, per a nosaltres, no és un acord satisfactori i que serà més pel no que pel sí”.

Estrada manifesta que l’objectiu és desenvolupar juntament amb Govern un escenari pel qual hi hagi el nombre més gran de salvaguardes possibles per protegir els professionals liberals en cas que s’aprovi l’acord amb la comunitat.