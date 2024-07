Coma encapçala la delegació ordinenca a la Fira del Ferro Pirinenc

AlinsUna delegació del comú d'Ordino encapçalada per la cònsol major, Maria del Mar Coma, ha participat aquest dissabte al matí a la Fira del Ferro Pirinenc a Alins, al Pallars Sobirà, segons ha informat la corporació des de les seves xarxes socials. La Fira del Ferro és un esdeveniment que celebra les arrels i la importància històrica del ferro a la Vall Ferrera, mostrant els secrets ancestrals del treball en aquest material. Cada any, més de vuitanta forjadors i forjadores de tot Catalunya, altres parts de la península i fins i tot de l'altra banda del Pirineu, converteixen la Vall Ferrera en un enclavament on els martells ressonen de nou.