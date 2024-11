Coma justifica la rebaixa de metres quadrats amb la cobertura de les demandes

Ordino“El canvi de reglament per la superfície es fa per poder donar resposta a les necessitats dels joves, gent gran i famílies monoparentals que volen continuar vivint a Ordino”. Aquesta ha estat la resposta de la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, a les rèpliques per part del conseller d’Units per Ordino, Enric Dolsa, sobre l’aprovació del nou pla d’urbanisme en la sessió ordinària del consell de comú d’aquest dilluns. Segons han esmentat en l’oposició, veuen incoherent la reducció de superfície, alhora que derivaria a un augment de la densitat de població. Per la seva banda, Coma ha negat les al·legacions de Dolsa comentant que els metres que es perden d’un apartament de 40 metres quadrats, es compensarien en els altres, per exemple, amb 90 metres quadrats, i que la densitat no augmentaria.

Durant la sessió s'ha aprovat de forma provisional la modificació del Pla d'Ordenació i Urbanisme (POUP) amb l'excepció d'Units per Ordino. De les 147 esmenes, s'han aprovat el 80%. "Algunes han estat totals, altres parcials, però la quantitat que no s'ha acceptat ha estat baixa" ha mencionat el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu. En aquest sentit, la modificació ha intentat respondre les demandes de ciutadans i propietaris. "No és equitatiu, els petits propietaris surten mal parats. Poca gent tindrà parcel·les de 3.000 metres quadrats per construir" ha rebatut Dolsa, afegint que hi haurà propietaris que surten més beneficiats. De fet, el conseller de l'oposició ha remarcat que "sembla que estigui fet a mida perquè hi hagi propietaris que construeixin". "Tots els consolats des de l'any 1972, fóssim del color polític que fóssim, hem tingut clar que aquí no es podien construir apartaments de menys de 65 metres quadrats" ha recordat.

Per la seva banda, Coma ha assenyalat que les necessitats de les famílies actuals no són les mateixes que l'any 1972. "Abans vivien pares, fills, avis i nets a una mateixa casa. Ara hi ha famílies monoparentals o gent gran que un apartament de 90 metres quadrats se li queda gran" ha exemplificat. A més, ha explicat que no entén el canvi de parer de la minoria, ja que és "una actitud incoherent, primer va ser mà estesa a fer aquest pla d'urbanisme, a ser restrictius, i ara, quan estem dibuixant un POUP que creiem que s'adapta el pla que s'adapta al moment, ens surt amb temes d'ordinacions". Les modificacions pertinents del POUP s'han realitzat “a consciència, convençuts del que hem fet i respectant les lleis”.

Respecte a les zones de creixement, Betriu ha recordat que el pla s'ha mantingut en les línies d'un creixement natural i necessari. "A Ordino ha de continuar venint gent a viure, però hem de buscar l'equilibri de construccions" ha mencionat. Així mateix, ha mencionat que en les zones més properes al nucli, com el casc antic, no s'ha modificat cap paràmetre important, però sí que ho han patit les zones de caràcter agrícola i ramader. "Hem rebaixat la parcel·la mínima de 3.000 a 2.500 metres quadrats, per les al·legacions sobre que la parcel·la era elevada i l'impacte que podríem arribar a fer" ha revelat, incidint en el fet que el volum construïble és de 450 metres quadrats i 10,5 metres d'alçada per parcel·la. Amb aquestes mesures és com s'han tingut en compte als petits propietaris, segons ha mencionat el cònsol menor. "S'ha fet tot el que s'ha pogut. Les zones de protecció amb els mecanismes d'unitats discontínues fa que es puguin agregar parcel·les allunyades dels serveis amb les altres per poder arribar als mínims" ha al·legat.

Així doncs, els propietaris han presentat una sèrie d'al·legacions que pròximament es començaran a resoldre. Tot i haver respectat les lleis, la cònsol major d'Ordino ha exposat que els propietaris poden portar-los a la Batllia. "Si aquesta no ens dona la raó, ho haurem d'acceptar" ha esmentat, afirmant el convenciment del pla presentat. Ara, el POUP queda pendent d'aprovació oficial per part del Govern i la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU).