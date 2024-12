Quan i on comença el Pessebre Vivent de la Seu d'Urgell?

Andorra la VellaJa es poden adquirir per Internet les entrades per veure el Pessebre Vivent de la Seu d'Urgell, que s'escenificarà els caps de setmana d'abans i després de Nadal, el 21, 22, 28 i 29 de desembre. La representació oferirà, com a d'altres poblacions catalanes amb aquesta tradició, una recreació de les principals escenes bíbliques relacionades amb el naixement de Jesús. El recorregut dels visitants, pel centre històric de la ciutat, tindrà una durada aproximada d'una hora.

Segons RadioSeu l'organització ja ha avançat que el quadre de l'Anunciació de l'àngel Gabriel serà el primer pas del circuit, ubicat davant de la Biblioteca Sant Agustí. El trajecte continuarà pel carrer dels Canonges, on hi haurà escenes d'oficis medievals, mentre que al carrer de Sant Roc s'ubicarà l'edicte d'empadronament de Cèsar August, amenitzat amb música. El Pati Palau serà l'escenari d'un mercat amb quadres costumistes, a més de ser l'espai on se situaran les figures d'Herodes i els romans.

Seguidament, a la plaça del Deganat hi haurà una imatge de pastors amb un foc a terra, precedint el naixement, que estarà col·locat just a l'entrada del Museu Diocesà. Aquest quadre donarà entrada al Claustre de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, ocupat per monjos de l'època. Els visitants podran fer una volta al monument i entrar a l'església de Sant Miquel, on es posarà punt final al recorregut amb la representació de Jesús.

Horari de les visites

L'horari establert per a les visites és de les 7 a les 8 del vespre. El preu per veure el Pessebre Vivent, que inclou la visita i un berenar amb botifarra a la brasa, és de 9 euros per a majors de 12 anys. Per als menors de 5 a 12 anys l'entrada costarà 5 euros; i per als menors de 5 anys, serà gratuïta.

Últims dies per apuntar-se com a voluntaris

El projecte compta ja amb prop d'un centenar d'actors, actrius i voluntaris. En aquest sentit, la Junta de l'Associació Pessebre Vivent ha valorat molt positivament la resposta a la crida feta per sumar-se a la iniciativa, tot i que recorden que encara poden afegir-s'hi més figurants i voluntaris per facilitar el desenvolupament correcte de l'esdeveniment.

La iniciativa de fer un pessebre vivent a la Seu d'Urgell va començar a gestar-se al 2018, i es va gestar a través d'Àlex Riba, Salvador Rosàs i Josep Canelles. Tanmateix, la idea es va estroncar a causa de la COVID i no ha estat fins enguany que s'ha decidit recuperar. Per a fer-lo possible, els organitzadors agraeixen la col·laboració que s'ha obtingut d'altres entitats urgellenques, com el Retaule de Sant Ermengol, que ha cedit la roba, o el grup dels Armats, així com el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.