El comerç proposa no donar llicències de tabac al Pas i no obrir botigues de matinada per acabar amb el contraban

Pas de la CasaLa Unió de Comerciants Andorrans de Tabac (UCAT) demana a Govern mesures efectives per lluitar contra el contraban, especialment al Pas de la Casa. L'agost i les bones temperatures aguditzen aquest problema perquè faciliten el pas de nit per la muntanya. Els comerciants creuen que el tràfic il·legal dóna molt mala imatge i consideren que l'executiu no està aplicant mesures que frenin de forma important l'activitat.

La primera mesura d'impacte la va posar damunt de la taula la cònsol d'Encamp Laura Mas. Va instar a que quan es constata un cas de venda de tabac fora de la normativa es retiri la llicència de forma definitiva al comerç responsable. L'executiu ha augmentat un 6% les taxes i ha augmentat la presència policial. Fins i tot està en marxa un projecte per fer patrulles conjuntes amb policies francesos.

La Unió de Comerciants vol anar un pas més enllà. Hi ha tres propostes concretes de les quals dues són realment innovadores. La primera és augmentar els controls dels estocs en les botigues on es ven tabac, especialment al Pas de la Casa.

Tres propostes

La segona és de major impacte. Insten a que es controli la venda de tabac de matinada al Pas. "Nosaltres detectem que les botigues que obren a altes hores de la matinada, ja sigui a les 5 del matí fins a les 8, potser són botigues que se'ls hi hauria de controlar l'estoc perquè no és el client normal que ve a comprar en aquelles hores". Així ho ha afirmat Gerard Pifarré, tresorer de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac.

El tabac i l'alcohol són una gran font d'ingressos per al Pas, però els comerciants volen que hi hagi diversificació en les botigues. Aquí arriba la tercera, i més polèmica, de les propostes: no donar més llicències de venda de tabac al Pas. Polèmic perquè afavoreix als que ja la tenen i, per tant, als comerciants de l'associació que ho proposa. En declaracions a ATV, Pifarré ha demanat "Incentivar potser l'obertura d'altres negocis que no siguin només el tabac i l'alcohol. No donar més llicències de tabac i que les llicències que es donin siguin per a altres activitats econòmiques per complementar l'oferta. És una tasca que tenim pendent. Crec que hem de treballar tots junts: UCAT, Govern, i tots els que estem al sector, perquè ens hi va el futur del país."