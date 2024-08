Els comerciants del Pas amenacen amb protestes si tira endavant la vinyeta als vehicles de turistes

Pas de la CasaPerplexitat i inquietud. Així es resum el sentiment dels comerciants del Pas entrevistats sobre la taxa als vehicles dels turistes que Govern s’està plantejant si aplica. Els botiguers del Pas consideren que “penalitzarà una part de la nostra clientela”. Una comerciant destaca que “no compren perquè volen fer això. No és bo per a nosaltres. Tinc molts francesos que venen a comprar i si deixen de venir perquè els fan pagar (per entrar al país) tot serà molt difícil per a mi”.

Un comerciant consultat per DigitalAndorra destaca que ja hi ha hagut converses entre alguns d’ells un cop es va fer públic que Govern es plantejava introduir la vinyeta als cotxes dels turistes. El botiguer indica que en les converses ‘informals’ ja es parla d’articular una mobilització per impedir l’impost. D’una banda, s’assenyala que volen demanar protecció al comú d’Encamp perquè faci de mitjancer amb Govern per aturar la taxa. D’altra banda, es parla de la possibilitat de convocar protestes dels comerciants del Pas, i d’altres zones que es vulguin afegir, per deixar clar a l’executiu l’oposició al nou tribut.

Una botiguera entrevistada per DigitalAndorra posa de manifest que “l’aplicació d’una vinyeta té un efecte incert. Igual no passa res que igual ‘mata’ bona part del comerç al Pas. Em sembla irresponsable fer-ho si no hi ha un estudi que demostri que l’impacte no serà un desastre”.