Comerciants del Pas reclamen més suport en la retirada de la neu

Andorra la VellaLes nevades d'aquest cap de setmana han estat una notícia ben rebuda per tothom, però ha complicat molt l'activitat al Pas de la Casa. Es va tancar la frontera amb França durant el dissabte, el que sumat als importants gruixos de neu que han caigut a la zona ha fet impossible que el comerç pugui funcionar amb normalitat.

Si bé aquest cap de setmana ja van criticar que es tanqués la frontera tan aviat, ara alguns comerciants reclamen més ajuda per retirar la neu. Tal com expliquen alguns en declaracions a RTVA, actualment no es pot caminar per la zona. José de Olivera Pedro, altre propietari d'un establiment de la zona, assegura que "hi hauria d'haver més màquines".