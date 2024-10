El cometa Tsuchinshan-ATLAS brilla al cel d'Andorra

Andorra la VellaEl cel nocturn d'Andorra va oferir aquest diumenge un espectacle còsmic únic amb l'aparició del cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), conegut popularment com el ‘cometa del segle’. Després que els núvols entorpissin la seva visibilitat la nit de dissabte, les condicions es van alinear i desenes de persones van poder gaudir de la seva observació en llocs emblemàtics com el Coll d'Ordino.

Malgrat que la lluminositat de la cua del cometa era inferior a la prevista, l'esdeveniment va reunir petits grups d’entusiastes de l'astronomia que, amb càmeres a punt, van captar aquest moment històric. La clau per a una bona observació era trobar un lloc fosc, allunyat de muntanyes i edificis, on el cel quedés clarament visible. El moment àlgid per veure el cometa es va situar al voltant dels quaranta minuts després de la posta de sol.

Aquest cometa, identificat per primera vegada el 2023 des d'un observatori xinès, ha desafiat les prediccions inicials, ja que es creia que es desintegraria en acostar-se al Sol. Però contra tot pronòstic, va sobreviure, permetent-ne l’observació ara que es troba a uns 70 milions de quilòmetres de la Terra. Segons els experts, aquest fenomen no es tornarà a repetir fins d’aquí a 80.000 anys, convertint-lo en una oportunitat única per a la generació actual.