Compareixença d'Higini Cierco i Joan Pau Miquel el 19 de novembre al congrés espanyol

Andorra la VellaLa comissió d'investigació de la coneguda com a 'operació Catalunya' abordarà aquest mes de novembre la 'trama andorrana'. Higini Cierco i Joan Pau Miquel hauran de comparèixer al congrés espanyol per les suposades pressions policials a BPA perquè sortissin a la llum dades fiscals de polítics independentistes catalans.

Tal com recull InfoBae, la primera sessió es produirà el 12 de novembre. Ho farà amb la declaració de qui va treballar com a agregat d'Interior a l'ambaixada espanyola a Andorra, i qui suposadament hauria pressionat per a obtenir les filtracions.

Pel que fa als responsables de BPA, Higini Cierco i Joan Pau Miquel, declararan el dimarts 19 del mes vinent.