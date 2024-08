Completats els treballs arqueològics de la Farga del Madriu

Andorra la VellaFinalitzen els treballs d’excavació, restauració i revalorització de la Farga del Madriu. Així ho ha constatat de primera mà la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que ha visitat l’emplaçament acompanyada de la subsíndica general, Sandra Codina, de les cònsols d’Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, Laura Mas, Olalla Losada, Sofia Cortesao i Rosa Gili, així com d’altres autoritats i tècnics del ministeri. L’objectiu del projecte arqueològic, iniciat l’any 2021 i que finalitza amb aquesta quarta fase de restauració, és salvaguardar i valorar aquest jaciment arqueològic declarat bé d’interès cultural (BIC), un dels atributs més destacats de la Vall del Madriu-Perafita-Claror (VMPC), patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

La ministra Mònica Bonell ha assegurat que els objectius, tant científics com de conservació, plantejats per aquesta campanya i en el conjunt del projecte han estat assolits: “donem a conèixer com es vivia a una Farga al segle XVIII i, al mateix temps, conservem el patrimoni cultural del país”. Una feina que no hauria estat possible, segons Bonell, sense la implicació de les institucions col·laboradores, sinó també dels professionals que hi han treballat durant els darrers quatre anys.

Les actuacions de la quarta i darrera fase s’han centrat, pel que fa a l’arqueologia, enl’excavació del conjunt agro-ramader anterior a la instal·lació de la farga i que es troben al mateix indret. En aquest sentit, s’ha finalitzat l’excavació d’un gran àmbit (iniciada el 2021) que molt probablement va funcionar com un clos ramader amb un petit espai d’hàbitat, s’ha excavat una cabana que sembla estar-hi associada i s’han fet tres sondeigs, dos al Pla de Paleta i un darrer a un conjunt d’estructures que es troben entre el prat i el camí. Si bé els sondeigs del Prat de Paleta sembla que es relacionen amb un tancat (presumiblement ramader) que s’hauria construït en el moment de funcionament de la farga i el martinet, les altres estructures corresponen clarament a una ocupació prèvia que, a falta d’un estudi més aprofundit dels materials, es situarien entre els segles XV-XVII.

D’altra banda, les tasques de restauració s’han centrat en la consolidació dels dos forns de pa i de les estructures hidràuliques de la ferreria. Així mateix, s’ha restituït el tram d’arribada del canal d’alimentació de la farga i la cambra de combustió del baix forn. D’altra banda, també s’han protegit aquells elements fràgils i que presentaven un estat de conservació delicat i s’ha arranjat una restitució dels mateixos a una cota lleugerament superior. Amb aquestes tasques, el conjunt de la farga, el martinet i els seus agençaments, així com les estructures d’hàbitat associades han quedat completament restaurades i arranjades per tal de permetre una millor comprensió durant la seva visita.

Finalment, s’han col·locat els tòtems que han d’incloure els panells informatius de cadascun dels espais, els quals s’instal·laran un cop es disposin i s’ordenin totes les dades obtingudes en l’excavació d’enguany. Com ja es va anunciar, està previst que l’estiu vinent la Farga del Madriu sigui visitable.