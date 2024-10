Compra un local a l'Aldosa "sense saber" que estava llogat

Andorra la VellaUn home va adquirir unes unitats immobiliàries corresponents a uns locals comercials d’un edifici de l’Aldosa de la Massana. En l’escriptura de compravenda, el venedor afirmava que els béns venuts es trobaven lliures d’arrendataris. El comprador assegura que posteriorment va ‘descobrir’ que el que es va signar davant de notari no es corresponia amb la realitat. Un dels locals està ocupat per un forner que disposava d’un contracte d’arrendament atorgat pel venedor amb opció de compra (de l’1 de febrer del 2023) per una durada de 7 anys i amb un preu d’arrendament de 300. Per tant, l’arrendament s’allarga fins a l’abril del 2030.

L’home va recórrer a les instàncies judicials per poder disposar del local que, a més, el forner podria adquirir un cop finalitzin els set anys d’arrendament. Manifestava que havia adquirit la propietat sense que constés que hi havia llogaters i que no hi ha cap registre que reculli que el local té un lloguer amb dret de compra. I avisava de les possibles accions legals pel fet que se li va garantir que no hi havia ocupants.

Demanda rebutjada

Tant les instàncies judicials ordinàries com el Tribunal Constitucional han rebutjat la demanda. Entenen que el fet que no consta el lloguer amb opció de compra en el registre es deu al fet que és una fórmula no legislada, però no vol dir que no sigui vàlida.

També es tomba perquè el comprador no pot dir que no sabia que el local estava ocupat perquè és evident que hi ha un forn “sense que, ateses les reduïdes dimensions del poble on s’ubica, el recurrent pogués ignorar-ho, especialment si es té en compte que resideix en la mateixa localitat i que en el contracte de compravenda admetia haver visitat el local amb anterioritat”.