La comunitat catalanoparlant reivindica el discurs d'Espot a les Nacions Unides

Andorra la VellaEl cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha rebut una allau de suport a les xarxes socials per la seva intervenció en català durant la 79a Assemblea General de les Nacions Unides. La comunitat catalanoparlant ha celebrat la seva decisió de fer servir la llengua pròpia del país en una plataforma internacional d’aquesta envergadura.

Mitjans com ElNacional han destacat l’impacte del discurs: “El català es torna a sentir a l’ONU de la mà del cap d’Andorra”. El digital ha subratllat que, tot i que el català no és una de les sis llengües oficials de l’ONU, el govern andorrà ha finançat la traducció per garantir que la llengua es pogués escoltar en aquest context. Els usuaris de xarxes han lloat aquest gest, amb comentaris com “El català és llengua internacional gràcies a Andorra” i “Espot parlant en la nostra llengua davant l’ONU, enveja de passaport”.

Durant el seu discurs, Espot ha fet una crida a la pau i el respecte als drets humans, centrant-se en els conflictes a Ucraïna, Gaza, el Líban, el Sudan i la regió del Sahel. Ha denunciat les greus violacions dels drets humanitaris, especialment els atacs contra civils, hospitals i escoles, destacant que els infants són les principals víctimes d’aquesta “irracionalitat”.

La intervenció en català i el seu missatge de pau han reforçat l’orgull de molts catalanoparlants, que han aprofitat les xarxes socials per agrair i celebrar la presència del català en una de les tribunes més importants del món.