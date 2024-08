La comunitat portuguesa explica la baixada de residents lusitans pel cost de la vida

Andorra la VellaL'any 2011 la comunitat portuguesa d'Andorra era de 10.294 persones quan la població total era de 69.770. Un de cada 6,4 habitants era resident lusità. Un 15% de la població. En l'últim cens de juliol el nombre de residents portuguesos és de 8.611 amb una població de 86.398. Un de cada deu habitants i, per tant, un 10% de la població.

La consulta amb membres destacats de la comunitat portuguesa sobre per què s'està produint aquest descens imparable del pes dels residents lusitans aporta una explicació coincident. Les fonts indiquen que és la suma de dos factors. D'una banda, la crisi dels 2009 va aturar el moviment creixent de la migració portuguesa cap al Principat. Els sectors més afectats per la crisi, sobretot la construcció, eren on hi havia una major presència de treballadors portuguesos. Això va provocar que deixessin de venir nous empleats i que marxessin part dels que hi eren.

La sortida de la crisi va ser lenta. Després de la caiguda inicial de residents, la població portuguesa es va estabilitzar lleugerament per sobre dels 9.000 habitants. Quan el 2014 Andorra inicia un nou cicle de creixement, segons les fonts, Andorra ja no està entre els destins desitjats per als immigrants lusitans. I al mateix temps, Portugal també surt de la crisi amb un millor escenari de sous i feines per als seus nacionals. I, segons les consultes realitzades, Andorra ha deixat de ser atractiva en els últims anys perquè el nivell de sous està molt per sota del que poden oferir altres destins com Suïssa o altres països que busquen mà d'obra europea. Es qüestiona que amb la política de mà d'obra barata que s'aplica al Principat aquesta tendència canviï.

Una part dels jubilats marxen

La falta d'atractiu perquè vinguin nous immigrants explicaria part de la davallada, però no el degoteig constant de baixes. Aquesta segona part de l'explicació, segons les fonts, està relacionada amb l'evolució de la població resident. D'una banda, els fills dels portuguesos residents en la pràctica totalitat tenen passaport andorrà. Les generacions anteriors s'han anat fent grans mantenint el passaport lusità de forma molt majoritària. Aquest col·lectiu està entrant progressivament en l'edat de jubilació. I, expliquen els membres de la comunitat portuguesa, que hi ha dos motius pels quals una part dels que arriben a l'edat del retir estan tornant cap al seu país d'origen. D'una banda, hi ha molt portuguesos que han aprofitat els anys de treball a Andorra per fer-se una casa o comprar-se un pis en els seus pobles o ciutats d'origen amb l'objectiu d'anar-hi a viure en el moment de jubilar-se. A aquest grup, s'hauria afegit una part d'aquells que pensaven quedar-se perquè tenen fills i nets al Principat, però que no poden fer front als nous preus del lloguer ni al cost de la vida.

A més, a partir del 2019, el Govern de Portugal va crear el programa 'Regressar' per tal de donar suport al retorn dels emigrants portuguesos i que també ha fet que alguns dels residents lusitans que encara estaven en edat activa hagin retornat.

El degoteig de jubilats que van marxant, segons les fonts, és el que explica la caiguda dècima a dècima cada mes del percentatge de residents portuguesos. L'auguri és que continuarà durant uns anys i que en pocs anys ja estaran per sota del nombre de residents argentins.