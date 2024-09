Els comuns volen tenir un "rol més d'iniciativa" en el marc de l'Institut Nacional de l'Habitatge

Andorra la VellaEls comuns volen tenir un "rol més d'iniciativa" en el marc de l'Institut Nacional de l'Habitatge i poder proposar "solucions" conforme a les competències que tenen atribuïdes.

És per aquest motiu que consideren que el nomenament de Lluís Ginjaume com a representant de les corporacions comunals en el marc de l'organisme pot ser útil per poder aportar "noves idees i perspectives" per pal·liar la problemàtica de la manca d'habitatge a preu assequible.

Així ho han explicat els cònsols majors d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, Sergi González i Cerni Cairat, després de la reunió de cònsols que s'ha celebrat a la capital.