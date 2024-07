Concòrdia es desvincula del Pacte d'Estat de Salut per la "manca de planificació dels recursos" i "un rol diluït dels grups parlamentaris"

Andorra la VellaEl grup parlamentari de Concòrdia va anunciar el passat dilluns que no s’unirià al pacte d’estat de Salut, tal com ja van anunciar el PS i Andorra Endavant. La formació ha decidit fer un pas al costat després de converses internes amb la ministra Helena Mas, a qui se li han exposat els neguits respecte d’aquest acord. Les conselleres generals Núria Segués i Maria Àngels Aché han explicat, que tot i compartir la filosofia general del document, falten polítiques més concretes per assolir els objectius que es plantegen.

Els arguments per justificar aquest posicionament són diversos. En primer lloc, la preocupació per la manca d’un debat profund i una reflexió col·lectiva sobre el model sanitari que es vol construir, tant a curt com a llarg termini. Un aspecte que a les reunions prèvies a la signatura del pacte d’estat no s’ha abordat i que des de Concòrdia es considera fonamental. De fet, la proposta del grup parlamentari va ser redefinir el pacte d’estat com a grup de treball, on els diferents integrants poguessin fer aportacions.