Concurs per estudiar el clima laboral a Andorra la Vella

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar la realització d’un estudi de clima laboral. Tal com explica la corporació, el concurs respon a la voluntat de disposar d’una diagnosi de l’estat actual del clima laboral de l’ens i d’un pla d’acció a curt, mitjà i llarg termini per al desenvolupament d’accions de millora.

Així doncs, l’estudi ha d’incloure tot el personal del comú d’Andorra la Vella, tant funcionaris com treballadors públics interins. A més, la previsió és que una vegada s’adjudiqui, l’estudi es pugui realitzar en un termini màxim de cinc mesos.

Les persones interessades a participar en el concurs poden descarregar gratuïtament les bases a la web de la plataforma de contractació del sector públic. Les propostes han de ser presentades abans de les 15 hores del dia 2 d’octubre mitjançant aquesta mateixa plataforma i l’obertura de les sol·licituds s’efectuarà el proper 3 d’octubre a les 12 hores.