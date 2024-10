Andorra la VellaAquest dimecres s'ha fet públic un edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) que convoca un concurs públic per atorgar cinc llicències de taxi ordinari interurbà. Més concretament, per oferir un servei adaptat per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

L'entitat adjudicadora és el Govern i el plec de bases es pot descarregar gratuïtament des del web de tràmits, i la data límit de presentació és el cinc de desembre. Una oferta que es presenta en sobre tancat i al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu de Govern.