Condemna a una constructora per no garantir la seguretat dels obrers

Andorra la VellaGovern va posar una triple sanció greu a una empresa de la construcció per infraccions en riscos laborals amb un cost global de 5.900 euros. L’empresa va reclamar perquè fossin rebaixades a lleus i la multa fos de 2.200. Un dels arguments era que tot i que podria considerar-se que hi havia incompliments de la Llei de Seguretat i Higiene en el Treball no s’havia produït cap accident. Tant la Batllia com el Tribunal Superior han confirmat les multes.

La sentència del Superior fa referència al fet que per a sancionar “una infracció en matèria de prevenció de riscos laborals, no cal que s’hagi produït un accident, ja que es tracta precisament d’evitar el risc, sense perjudici que la producció d’un accident de treball i la gravetat d’aquest sigui un criteri de graduació de la sanció”. S’afegeix que “de fet, el mateix succeeix amb els delictes i les contravencions

penals, que poden tenir com a resultat (per exemple, l’homicidi) o de risc (conduir sota la influència de drogues)”. Hi ha delicte tan sols pel risc que suposa per a la vida o la integritat de les persones certes accions sense necessitat que hagi tingut lloc la desgràcia.

Ni bastides ni xarxes

A la causa es van incorporar dues gravacions de vídeo en les que “clarament es pot veure la presència de treballadors a la teulada d’un edifici sense cap sistema de seguretat -bastides o xarxes- o de subjecció individual -un arnès i que aquest estigués subjecte a una “línia de vida”-, sistemes que, en cas de relliscada del treballador, permeten evitar la seva caiguda en alçada al buit, la qual cosa suposa un perill greu per la seva seguretat (de fet, des d’aquella alçada el risc era de patir greus lesions o fins i tot de mort”).

S’ha fixat que les sancions han de ser greus perquè s’han de sancionar els incompliments “de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals quan creïn un risc greu per a la integritat física o la salut dels treballadors afectats i especialment en matèria de mesures de protecció col·lectiva o individual-, sense que sigui necessari, com ja s’ha dit, que per a la producció de l’il·lícit administratiu que els treballadors patissin cap dany”.